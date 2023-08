„KI ist die größte Chance der kommenden Dekade“

Kaum ein Thema hat in diesem Jahr eine vergleichbare Welle von Begeisterung, Skepsis und Spekulation ausgelöst wie die Entwicklungen rund um generative KI. Rasch wurde deutlich, dass die Technologie nicht nur das Potenzial hat, bestehende Geschäftsmodelle zu beeinflussen, sondern auch völlig neue Geschäftsmodelle ermöglichen kann. Noch gibt es auf dem Aktienmarkt wenige „Pure-KI-Player“. Dennoch haben Anleger bereits heute die Möglichkeit, ihr Portfolio entlang dieser Schlüsseltechnologie auszurichten. Auch die Fonds von BIT Capital haben durch frühzeitige Positionierung und Titelselektion profitiert: Etwa zwei Drittel der Portfoliounternehmen des BIT Global Internet Leaders 30-Fonds sind bereits heute federführend im Einsatz von KI in ihren Industrien. Doch was ist bei der Auswahl der kommenden KI-Gewinner entscheidend? In unserem Gastbeitrag in der Börsen-Zeitung erfahren Sie, auf welche Faktoren es ankommt.